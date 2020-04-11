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  11 апреля 2020
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Казахстан получил 4,5 тонны медицинских средств защиты от Джека Ма (фото)

CentralAsia (KZ) -  Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма направил в Казахстан медицинские средства защиты. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Казахстана на странице в Фейсбуке.

10 апреля при содействии посольства Казахстана в Китае, в Алматы прибыли медицинские средства защиты от фондов «Джека Ма» и «Alibaba» из города Шицзячжуан.

Груз объемом более 4,5 тонн включает в себя 500 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры.

В ближайшие дни указанными фондами планируется направление в Казахстан экспресс-тестов на СOVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких.

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