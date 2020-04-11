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  11 апреля 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 694

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 11 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 694.

Как сообщил Минздрав, к утру выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящий момент в НИИ вирусологии в Ташкенте находятся 104 пациента, у 28 наблюдается пневмония, состояние 8 человек оценивается как тяжелое. В НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице лечение проходят 108 пациентов, состояние 5 из них оценивается как тяжелое.

Выздоровевших пациентов 42 человека, скончались трое.

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