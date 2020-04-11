В Казахстане еще 19 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 9 случаев, городе Нур-Султан - 2, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 5, городе Шымкент - 2.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 859 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 231;
- Алматы - 137;
- Карагандинской области - 62;
- Акмолинской области – 61;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области – 46;
- Шымкент – 33;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 9;
- Мангистауской области - 9;
- Кызылординской области - 116;
- Западно-Казахстанской области - 6;
- Туркестанской области - 35;
- Костанайской области - 3.