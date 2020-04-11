В Казахстане еще 19 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 9 случаев, городе Нур-Султан - 2, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 5, городе Шымкент - 2.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 859 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 231;

- Алматы - 137;

- Карагандинской области - 62;

- Акмолинской области – 61;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области – 46;

- Шымкент – 33;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 9;

- Мангистауской области - 9;

- Кызылординской области - 116;

- Западно-Казахстанской области - 6;

- Туркестанской области - 35;

- Костанайской области - 3.