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  11 апреля 2020
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COVID-19: В мире более 1,7 млн зараженных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В мире на 11 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией составило более 1 млн 700 тыс. человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 102 тыс.

В Китае за сутки выявили 46 зараженных, в Бразилии — 154, Пакистане — 93, Мексике — 403, Таиланде — 45, Украине — 308, Узбекистане — 45, Кыргызстане — 41.

Как сообщает ВВС, в Сингапуре за последние дни количество подтвержденных случаев резко взлетело. В четверг было зарегистрирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки - 287 случаев. Днем ранее их было 142.

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