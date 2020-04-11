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  11 апреля 2020
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В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 4133 человек, число смертей — на 171

CentralAsia (CA) -  Согласно данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии 11 апреля выросло на 4133 и достигло 117 658 человек.

По данным Reuters, сегодня впервые за четыре дня в Германии было замечено снижение количества зараженных за сутки. Число погибших увеличилось на 171 и достигло 2544 человек.

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