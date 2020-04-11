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  11 апреля 2020
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Певица Севара Назархан поработала на линии Call-центра 1197 помощи малоимущим

CentralAsia (UZ) -  Заслуженная артистка Узбекистана Севара Назархан поучаствовала в работе call-центра Единого координационного центра благотворительности в Ташкенте.

Сall-центр принимает звонки от нуждающихся и пожилых, кто оказался в затруднительном положении в связи с пандемией и объявленным карантином.

"Сегодня на линии call-центра 1197... Потрясающая работа потрясающих людей! Спасибо всем причастным за ваш труд", - написала Севара Назархан, разместив фотографию в своих аккаунтах в соцсетях.

Как сообщалось ранее, на основе обращений, поступивших в Центры координации спонсорской деятельности, благотворительная помощь оказана уже более 9000 семей Узбекистана.

Севара Назархан начинала петь в составе группы Sideris, состоявшей из четырёх девушек, но стала популярной лишь начав сольную карьеру, играя на дутаре фольк-музыку с современными мотивами. Будучи успешной поп-певицей в Узбекистане, в 2000-м году Севара познакомилась (в Лондоне) с Питером Гэбриэлом и получила приглашение на запись сольного альбома на его лейбле Realworld Records.

В 2012 году Севара приняла участие в проекте «Голос» на Первом канале России. Выбрала команду Леонида Агутина и успешно прошла два этапа шоу, но в третьем выбыла. Участие в проекте «Голос» принесло Севаре массовую популярность среди российских слушателей. После проекта Севара выступила с большими сольными концертами более, чем в 30 городах России и СНГ.

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Певица Севара Назархан начала работу в колл-центре 1197.

Публикация от upluz (@upl_uz)10 Апр 2020 в 11:06 PDT

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