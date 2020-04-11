В Узбекистане остановилось вещание 10 популярных телеканалов России

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с утра 11 апреля отключились десять российских телеканалов из-за потери радиосигналов с зарубежных спутников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

"С 00:00 часов 11 апреля в связи с потерей радиосигналов с зарубежных спутников прекратилась трансляция 10-ти зарубежных телеканалов, в частности, Первый канал, Звезда, НТВ, Россия1, Россия 24, Карусель, МузТВ, Матч ТВ, Клуб путешествий, Россия Культура", - отмечается в сообщении ведомства.

Трансляция остальных зарубежных телеканалов с других спутников осуществляется в штатном режиме.

"В настоящее время ведутся технические работы по переключению и получению сигнала вышеуказанных зарубежных ТВ каналов с других телевизионных спутников", - говорится в сообщении «Узкомназорат».