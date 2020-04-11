В России за сутки выявили 1667 случаев заражения коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 14:52, 11 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились еще 1667 человек, умерли 12 пациентов, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Это на 119 случаев меньше, чем было выявлено накануне.
Как сообщает ВВС, больше всего новых случаев заражения в Москве - 1050.
Общее количество случаев заражения в России составило 13 584, скончались — 106.