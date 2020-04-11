В России за сутки выявили 1667 случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились еще 1667 человек, умерли 12 пациентов, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Это на 119 случаев меньше, чем было выявлено накануне.

Как сообщает ВВС, больше всего новых случаев заражения в Москве - 1050.

Общее количество случаев заражения в России составило 13 584, скончались — 106.