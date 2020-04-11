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  11 апреля 2020
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В России за сутки выявили 1667 случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились еще 1667 человек, умерли 12 пациентов, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Это на 119 случаев меньше, чем было выявлено накануне.

Как сообщает ВВС, больше всего новых случаев заражения в Москве - 1050.

Общее количество случаев заражения в России составило 13 584, скончались — 106.

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