Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с коронавирусом

Google

CentralAsia (CA) - Google и Apple объявили о совместной работе по разработке технологии, которая будет выявлять с кем контактировали люди с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Apple.



В сообщении говорится, что отслеживание не скажется на безопасности пользователей и не нарушит их право на неприкосновенность личной жизни.

На реализацию проекта потребуется несколько месяцев. Он будет реализовываться в двух этапах.





В мае обе компании выпустят интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения.

Затем компании будут работать над расширением платформы на основе Bluetooth, отслеживающую контактов зараженного.



«Конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют первостепенное значение в этом проекте. Для анализа мы будем открыто публиковать информацию о ходе нашей работы», - говорится в сообщении.