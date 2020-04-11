Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с коронавирусом
- Азия и мир, новости компаний
- 16:20, 11 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Google и Apple объявили о совместной работе по разработке технологии, которая будет выявлять с кем контактировали люди с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Apple.
В сообщении говорится, что отслеживание не скажется на безопасности пользователей и не нарушит их право на неприкосновенность личной жизни.
На реализацию проекта потребуется несколько месяцев. Он будет реализовываться в двух этапах.
- В мае обе компании выпустят интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения.
- Затем компании будут работать над расширением платформы на основе Bluetooth, отслеживающую контактов зараженного.
«Конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют первостепенное значение в этом проекте. Для анализа мы будем открыто публиковать информацию о ходе нашей работы», - говорится в сообщении.