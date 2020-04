В Эквадоре стало как в фильме ужаса – погибших от вируса оставляют на улицах городов

CentralAsia (KG) - Постепенно вырисовываются последствия эпидемии коронавируса в Латинской Америке.

«Видео и фотографии, в последние дни поступающие из Гуаякиля, население которого составляет почти 2 миллиона 300 тысяч человек, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью», - пишет радио Свобода.

Министерство здравоохранения Эквадора заявляет, что в стране пока зарегистрировало лишь около 4 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом и лишь около 200 смертей. Но этому никто не верит.

#EcuadorSOS Please help spread the word can someone help the hospitals of #Ecuador there’s literally people dying on the streets. 80% of the people with #coronavirus are at the home because hospitals can’t help them. There’s lots of bodies left on the streets, my country is dying pic.twitter.com/rwYRJog9hH — Amy_yyy (@Its_amycando) April 3, 2020