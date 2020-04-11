В Эквадоре стало как в фильме ужаса – погибших от вируса оставляют на улицах городов

В городе Гуаякиль нет хватает деревянных гробов

CentralAsia (KG) - Постепенно вырисовываются последствия эпидемии коронавируса в Латинской Америке.

«Видео и фотографии, в последние дни поступающие из Гуаякиля, население которого составляет почти 2 миллиона 300 тысяч человек, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью», - пишет радио Свобода.

Министерство здравоохранения Эквадора заявляет, что в стране пока зарегистрировало лишь около 4 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом и лишь около 200 смертей. Но этому никто не верит.

#EcuadorSOS Please help spread the word can someone help the hospitals of #Ecuador there’s literally people dying on the streets. 80% of the people with #coronavirus are at the home because hospitals can’t help them. There’s lots of bodies left on the streets, my country is dying pic.twitter.com/rwYRJog9hH — Amy_yyy (@Its_amycando) April 3, 2020



Есть информация, что чиновникам приказано не разглашать статистику о количестве погибших в провинции Гуаяс. Один региональный политик рассказал телеканалу CNN en Español: «Просто чтобы дать вам представление: со вчерашнего дня только в Гуаясе было выдано 480 свидетельств о смерти. 150 тел собираются с улиц каждый день. А из столицы нам рассказывают «лишь о паре сотен смертей».

Ранее всю страну обошел отчаянный призыв алькальда (мэра) Гуаякиля Синтии Витери к правительству и населению: «Что случилось с нашей системой здравоохранения? Люди оставляют своих мертвых на асфальте, складируют их перед больницами и даже мэрией. Никто не хочет забирать тела».

Шокирующие кадры из города показал британский телеканал Channel 4 News. На городское кладбище Гуаякиля огромные очереди, люди ждут несколько дней, городские морги переполнены, город погружается в хаос. Трупы в тропическую жару приходится держать в доме, во дворах, а некоторые трупы бросают на улицах.