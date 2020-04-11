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  11 апреля 2020
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Карантин в Индии продлен на неопределенный срок
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня провел видеоконференцию с несколькими министрами штатов. В результате заседания в Индии продлили карантин, сообщает The guardian со ссылкой на главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

По данным издания, он не озвучил на какой срок был продлен карантин.

Главный министр Дели Кеджривал сказал, что страна приняла правильное решение, продлив карантин.

21-дневный карантин в Индии заканчивается 14 апреля.

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