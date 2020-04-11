США стали первой страной, где за сутки от вируса умерли более 2 000 человек

Наемные рабочие в защитных костюмах хоронят людей на острове Харт, Нью-Йорк

CentralAsia (KG) - За прошедшие сутки в США зарегистрировано более 2000 смертей от коронавируса. Они стали первой страной в мире, где смертность за сутки перевалила за 2 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в этой стране умерли 2108 человек, всего 18 777. Общее число зараженных – более полумиллиона.

Америка вплотную приблизилась по антирекорду к Италии по общему числу смертности. В Италии умерли 18 849 человек.

Эксперты Белого дома заявили, что распространение вируса начинает выравниваться. Д-р Дебора Биркс сказала, что есть хорошие признаки того, что вспышка стабилизируется, но предупредила: «Какими бы обнадеживающими они ни были, мы не достигли пика».