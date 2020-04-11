Кремль: парад Победы и празднование дня Победы будут обязательно

- Азия и мир, общество
- 19:54, 11 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы в России состоятся обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, «Бессмертного полка» не принималось», - сообщил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, они будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация. Он пояснил, что по вполне понятным причинам рассматриваются разные варианты.
«Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», - заверил представитель Кремля.
«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории», - добавил Песков.
Ранее Песков сообщал, что российская сторона не отзывала приглашения зарубежным лидерам на парад Победы в Москве 9 мая, но поймет любое их решение по этому вопросу в нынешней ситуации.
По последним данным, более 1,7 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, свыше 100 тыс. - умерли.