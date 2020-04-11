Кремль: парад Победы и празднование дня Победы будут обязательно

«До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, «Бессмертного полка» не принималось», - сообщил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, они будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация. Он пояснил, что по вполне понятным причинам рассматриваются разные варианты.

«Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», - заверил представитель Кремля.

«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории», - добавил Песков.

Ранее Песков сообщал, что российская сторона не отзывала приглашения зарубежным лидерам на парад Победы в Москве 9 мая, но поймет любое их решение по этому вопросу в нынешней ситуации.

По последним данным, более 1,7 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, свыше 100 тыс. - умерли.