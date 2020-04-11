Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 865 человек

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:00 в Казахстане зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 865 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 231;

- Алматы - 137;

- Карагандинской области - 63;

- Акмолинской области – 61;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области – 46;

- Шымкент – 35;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 11;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 9;

- Мангистауской области - 9;

- Кызылординской области - 116;

- Западно-Казахстанской области - 7;

- Туркестанской области - 36;

- Костанайской области - 3.