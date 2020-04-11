Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 865 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:00 в Казахстане зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
⠀
На сегодняшний день в стране подтверждены 865 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 231;
- Алматы - 137;
- Карагандинской области - 63;
- Акмолинской области – 61;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области – 46;
- Шымкент – 35;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 11;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 9;
- Мангистауской области - 9;
- Кызылординской области - 116;
- Западно-Казахстанской области - 7;
- Туркестанской области - 36;
- Костанайской области - 3.