В Алматы 12 медработников заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы в Казахстане на 11 апреля установили 14 новых заражений коронавирусом, в числе инфицированных есть медицинские работники. Это два врача и 10 медсестер, пишет Радио Азаттык (Казахская служба).

В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что заразившиеся медики работали в Центральной городской клинической больнице.

«Мы просим население не поддаваться панике! Данная категория лиц выполняла свои должностные обязанности, несмотря на карантин. Они оказывали помощь в любом случае, когда пациент нуждался в ней. Заразиться они могли от любого человека, в том числе и от бессимптомного носителя», — сказал руководитель управления Тлеухан Абилдаев.

Глава управления сообщил о начатом эпидемиологическом расследовании, добавив, что контактировавшие разыскиваются.

Ранее, 6 апреля, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщала, что коронавирусом в стране заразились 120 медицинских работников, 67 из них оказывали помощь пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию или уже заболевшим.

В конце марта власти Казахстана объявили о ежемесячной фиксированной надбавке к зарплате медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Надбавка, в зависимости от степени риска (подразделяется на три категории: «очень высокого», «высокого» и «среднего»), составляет от 212,5 тысячи до 850 тысяч тенге в месяц. Тогда же правительство сообщило, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медику положены единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования в размере двух миллионов тенге, в случае смерти — 10 миллионов тенге.

На текущий момент в стране зарегистрировали 865 случаев заражения. 10 пациентов с COVID-10 скончались.