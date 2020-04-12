Руководителей районной больницы в Казахстане освободили от должностей после жалобы врача, заразившегося коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Руководители Меркенской районной больницы в Жамбылской области - исполняющий обязанности главного врача, заместитель главного врача по лечебной работе и главный бухгалтер - за допущенные нарушения освобождены от должностей, передает Tengrinews.kz.

11 апреля, заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев встретился с медработниками Меркенской районной больницы и жителями района. На встрече были озвучены итоги проведенной проверки по жалобам работников медучреждения.

«Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей. Многие доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения», - сказал Жилкибаев

Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Также был представлен новый главный врач больницы - Райкул Нуржанов.

«Перед ним поставлены важные задачи по устранению имеющихся нарушений и нормализации морально-психологического климата в коллективе», - говорится в сообщении.

Жилкибаев заверил, что пожаловавшимся врачам не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области.

«Кроме того, акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения и акима района», - подчеркнули в акимате области.

Ранее зараженная коронавирусом врач-инфекционист Толкынай Ордабаева пожаловалась в социальных сетях на ряд проблем в Меркенской центральной городской больнице Жамбылской области. На жалобу отреагировал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он поручил разобраться в этом деле и взял его на личный контроль.

Аким региона Бердибек Сапарбаев отправил специальную комиссию во главе заместителем акима области Ержаном Жилкибаевым в Меркенский район для проверки больницы.