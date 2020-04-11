В России объяснили причину километровой очереди машин скорой помощи в Химках. Это не «фейк»

Иллюстрационное фото

CentralAsia (KG) - В интернете сегодня появились видео километровой очереди машин скорой помощи в Химках. По одной версии – это наплыв пациентов с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Другие комментаторы отмечали, что это «фейк» с коронавирусом, машины выстроились для дезинфекции.



«Только что сдали одну больную. Стояли 9 часов… Жуть», - говорит водитель скорой помощи в одном из видео.

Не болейте! Видео снято водителем скорой помощи. pic.twitter.com/MoW4MvDlWr — Грани.Ру (@GraniTweet) April 11, 2020

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали позже РИА Новости в оперативном штабе.



Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19. Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — говорится в сообщении.