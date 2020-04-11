[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России объяснили причину километровой очереди машин скорой помощи в Химках. Это не «фейк»
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (KG) -  В интернете сегодня появились видео километровой очереди машин скорой помощи в Химках. По одной версии – это наплыв пациентов с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Другие комментаторы отмечали, что это «фейк» с коронавирусом, машины выстроились для дезинфекции.

«Только что сдали одну больную. Стояли 9 часов… Жуть», - говорит водитель скорой помощи в одном из видео.

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали позже РИА Новости в оперативном штабе.

Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19. Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — говорится в сообщении.

print
  • В Узбекистане количество граждан с коронавирусом достигло 729
  • США стали первой страной, где за сутки от вируса умерли более 2 000 человек
  • В мире более 100 тыс. человек умерли от коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com