В Таджикистане умер мужчина, находившийся на карантине с марта

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CentralAsia (TJ) - В Дж.Расуловском районе в Таджикистане скончался пациент, находившийся на карантине с конца марта. Состояние мужчины ухудшилось 10 апреля и в ночь на 11 апреля он скончался, пишет Asia-Plus.



Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана опубликовало официальное сообщение, где подтверждает факт смерти мужчины.



«Житель района Джаббор Расулов, который находился на карантине в Узбеккишлокской больнице, умер от ишемической болезни сердца и гипертонии II степени. Минздрав настоятельно призывает всех граждан страны не верить никаким необоснованным слухам о новой коронавирусной инфекции и полагаться только на официальные данные»,- говорится в сообщении.



В свою очередь, Радио «Озоди» пишет, что умерший, заведующий методическим кабинетом отдела народного образования Джаббор Расуловского района, контактировал с заведующим районо Абдуджалилом Шодиевым, братом умершего ранее от пневмонии 61-летнего Хабибулло Шодиева.

Ранее в ночь на 1 апреля в Дж. Расуловском районе Согдийской области скончался 61-летний местный житель. В соцсетях и ряде СМИ появилась информация, что мужчина был в Кыргызстане и, возможно, скончался от коронавируса, но Минздрав Таджикистана официально опроверг слухи.



Замглавврача районной больницы Алишер Абдукаримов в беседе с «Азия-Плюс» сообщил, что у скончавшегося Шодиева была двухсторонняя пневмония, давление, кашель, но анализы на коронавирус у него были отрицательные.



Тем временем, несколько членов семьи Шодиева, а также врачи и медсестры больницы Дж. Расуловского района, где лежал этот больной, продолжают оставаться на карантине.



В управлении здравоохранения объясняют это решение так: «Просто было подозрение, поэтому мы на всякий случай изолировали их. Кроме того, у некоторых сотрудников больницы была температура. У родственников Шодиева температуры не было, но мы решили все равно их понаблюдать».

Главный врач больницы Дж.Расуловского района Дилмурод Рахматуллоев, который также находится на карантине, ранее сообщил, что почти 400 человек находятся в карантине, где умер Шодиев.



Между тем, Минздрав Таджикистана сообщает, что 10 апреля состоялось заседание штаба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана по профилактике коронавируса и предотвращению его проникновения в республику.



«В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся подготовки медицинских учреждений страны к возможной ситуации появления и распространения коронавируса COVID-19, госпитализации и лечению людей, заразившихся инфекцией, усиления контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах, обеспечения врачей защитной одеждой, а также проведения среди населения профилактической работы о необходимых правилах, которые необходимо соблюдать», - сообщает пресс-служба Минздрав.



По данным ведомства, с 1 февраля до 10 апреля 7362 человека, прибывших в Республику Таджикистан из за рубежа, были госпитализированы в медицинских учреждениях и санаториях страны. Из них 5485 человек выписаны, а 1880 человек остаются на карантине.



