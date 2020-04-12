В Узбекистане от коронавируса умерла 59-летняя женщина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане от коронавируса скончался четвёртый человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

59-летняя жительница Язяванского района Ферганской области, вернувшаяся из малого паломничества (Умры), была госпитализирована в областную инфекционную больницу 25 марта этого года после подтверждения у неё коронавирусной инфекции.

Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ 31 марта этого года. Женщина страдала хроническим обструктивным бронхитом, гипертонией 3 степени, артериальной гипертензией 3 степени, пациентка находилась на ИВЛ в течение 12 дней.

Вечером 11 апреля этого года состояние больной стало резко ухудшаться. Ей была проведена экстренная реанимация. Однако, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.