В Узбекистане от коронавируса умерла 59-летняя женщина

- Узбекистан, происшествия
- 0:59, 12 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане от коронавируса скончался четвёртый человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
59-летняя жительница Язяванского района Ферганской области, вернувшаяся из малого паломничества (Умры), была госпитализирована в областную инфекционную больницу 25 марта этого года после подтверждения у неё коронавирусной инфекции.
Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ 31 марта этого года. Женщина страдала хроническим обструктивным бронхитом, гипертонией 3 степени, артериальной гипертензией 3 степени, пациентка находилась на ИВЛ в течение 12 дней.
Вечером 11 апреля этого года состояние больной стало резко ухудшаться. Ей была проведена экстренная реанимация. Однако, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.