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  12 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса умерла 59-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане от коронавируса скончался четвёртый человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

59-летняя жительница Язяванского района Ферганской области, вернувшаяся из малого паломничества (Умры), была госпитализирована в областную инфекционную больницу 25 марта этого года после подтверждения у неё коронавирусной инфекции.

Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ 31 марта этого года. Женщина страдала хроническим обструктивным бронхитом, гипертонией 3 степени, артериальной гипертензией 3 степени, пациентка находилась на ИВЛ в течение 12 дней.

Вечером 11 апреля этого года состояние больной стало резко ухудшаться. Ей была проведена экстренная реанимация. Однако, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

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