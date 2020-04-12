Монгольские школьники и студенты будут сдавать экзамены онлайн

CentralAsia (MNG) - Из-за пандемии коронавируса в Монголии пришлось кардинально скорректировать учебный процесс: школы и вузы отказались от очной формы обучения в пользу дистанционной. Сейчас в стране обсуждается вопрос, каким именно образом будет организован прием экзаменов у студентов и выпускников.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) поручила Улан-Баторскому департаменту образования сдавать выпускные экзамены в университете и выпускные экзамены в старших классах школ с использованием онлайн-платформ для выполнения требований кабинета.

Решение было объявлено на онлайн-заседании ГКЧС 9 апреля.

Парламент Монголии обсудит вопрос о продлении школьных карантинов, предложенных премьер-министром на следующей неделе.

В среду премьер-министр У. Хурэлсух предложил продлить срок школьного карантина до 1 сентября, что означает до начала 2020-2021 учебного года.