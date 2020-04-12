В Монголии за сутки 108 человек прошли тест на коронавирус

CentralAsia (MNG) - В Монголии случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали в последние дни. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом Минздрава страны.

Согласно данным на 12 апреля, в Монголии за сутки 108 человек прошли тест на коронавирус, у всех отрицательные результаты, сообщает на брифинге Оперативного штаба, директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

«Двенадцать инфицированных людей чувствуют себя хорошо. Врачи сказали, что лечение идет адекватно и эффективно», - добавил он.

В стране всего 16 инфицированных, 4 из них были выписаны из больницы после полного выздоровления.

Из 282 граждан, прибывших вчера через КПП Алтанбулаг, 169 были изолированы в Улан-Баторе, 111 в городе Дархан и 2 в аймаке Сэлэнгэ.