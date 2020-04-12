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  12 апреля 2020
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США вышли на первое место по количеству смертей от вируса

CentralAsia (KG) -  США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 там умерли 20 604 человека, 8 650 из них — в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса. На втором месте в мире Италия, там умерли 19 468 человек. Далее следуют Испания (16 606), Франция (13 851) и Великобритания (9 892).

По количеству заразившихся США также на первом месте — 529 887 человек. Далее следуют Испания (163 027), Италия (152 271), Франция (130 727) и Германия (123 878). Всего в мире 1 760 978 заболевших, 107 775 человек умерли, 396 693 выздоровели.

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