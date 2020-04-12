В Казахстане выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных 880

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:00 в Казахстане зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией,сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 8 случаев, городе Нур-Султан - 2, Мангистауской области - 1, городе Шымкент - 3, Западно-Казахстанской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 880 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 233;
- Алматы - 145;
- Карагандинской области - 63;
- Акмолинской области – 61;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области – 46;
- Шымкент – 38;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 11;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 9;
- Мангистауской области - 10;
- Кызылординской области - 116;
- Западно-Казахстанской области - 8;
- Туркестанской области - 36;
- Костанайской области - 3.