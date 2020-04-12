Количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 796
- Узбекистан, общество
- 11:33, 12 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 12 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796, сообщила пресс-служба Минздрава.
К утру коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 29 граждан.
По состоянию на 10:00 12 апреля в НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 112 пациентов, у 28 наблюдается пневмония, состояние 8 человек оценивается как тяжелое. В НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице лечение проходят 108 пациентов, состояние 5 из них оценивается как тяжелое.
В общей сложности по стране 42 человека выздоровели, 4 человека скончались.