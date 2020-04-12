Американские специалисты назвали новые симптомы коронавируса

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CentralAsia (CA) - В ежемесячном медицинском журнале JAMA Neurology, который выпускается Американской медицинской ассоциацией опубликовано исследование специалистов о новых симптомах коронавирусной инфекции.



Специалисты, изучив данные о 214 зараженных коронавирусом жителей Уханя, выяснили, что у 36% больных в целом и у 46% с тяжелым течением болезни в частности были неврологические симптомы. Среди них были — нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.



У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании



Там также описываются типичные клинические симптомы как, повышенная температура, кашель, головная боль и усталость.

Данные для исследования были собраны с 16 по 19 февраля 2020 года в трех специальных центрах по борьбе с COVID-19 в Ухане, Китай.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены 1,7 млн человек, из них скончались — 108,8 тыс. пациентов.