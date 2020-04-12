Московская поликлиника закрыта из-за заражения врачей COVID-19

CentralAsia (KG) - В Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания. Об этом пишет Медуза.

Сейчас здание поликлиники № 180 в Митине находится на санобработке, главврач Юлия Сергеева — в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования. Это первая московская поликлиника, закрытая из-за эпидемии: до сих пор прием и госпитализацию из-за угрозы заражения приостанавливали только в центре онкологии имени Блохина.

«У нее есть дом в Испании, где она отдыхала, а когда вернулась, собрала [на совещание] пять заведующих из пяти поликлиник, — рассказывает специалист одной из митинских больниц. — Поликлиника № 180 — окружная, главная, так что Сергеева собирала руководителей и строгинских, и сходненских филиалов. Все эти врачи заболели». Информацию о том, что в больнице № 229 (филиал 180-й) коронавирусом заразились врач-терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике, митинцы обсуждают в соцсетях.

«Пришел пациент с «плюсом» — вместо того, чтобы сидеть дома. Прошел по всей поликлинике практически. И как мы должны себя вести? Всех, кого он прошел, мы сразу изолировали», — пояснили «Медузе» на горячей линии учреждения другую версию заражения.

Telegram-канал Mash пишет, что Сергеева находится в больнице с пневмонией, вызванной коронавирусом. По его данным, им заразился «весь медперсонал» поликлиники. Mash также указывает, что сейчас здание закрыто, там проводят дезинфекцию, но затем его планируют открыть.