США впервые в истории объявили «масштабное бедствие» по всей стране

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп во всех 50 штатах страны объявил положение «major disaster». Об этом сообщает Fox news.



По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, президент впервые в истории страны объявил «масштабное бедствие» во всех штатах.



В сообщении говорится, что губернатор штата Вайоминг Марк Гордон 9 апреля официальным письмом обратился к президенту с просьбой о введении данного режима.



«Хотя Вайоминг еще не дошел до таких тяжелых ситуаций, как в некоторых штатах, но эта декларация поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются», - сказал Гордон.



Данный режим был объявлен, так как США вышли на первое место по количеству зараженных и по количеству смертей от коронавируса. На данный момент в США зарегистрированы 533 тыс. зараженных коронавирусом, более 20 тыс. из них умерли.

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поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9249409a79476fded39e8b», - сказал Гордон.