[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане почти 900 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:55 в Казахстане зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 2, Акмолинской области - 10, городе Нур-Султан - 5.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 897 случаев регистрации коронавируса, из них:

- В Нур-Султане - 238;

- Алматы - 145;

- Карагандинской области - 65;

- Акмолинской области – 71;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области - 46;

- Шымкент - 38;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 11;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 9;

- Мангистауской области - 10;

- Кызылординской области - 116;

- Западно-Казахстанской области - 8;

- Туркестанской области - 36;

- Костанайской области - 3.

print
  • В России объяснили причину километровой очереди машин скорой помощи в Химках. Это не «фейк»
  • В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 4133 человек, число смертей — на 171
  • В Узбекистане количество граждан с коронавирусом достигло 669



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com