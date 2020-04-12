В Казахстане почти 900 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:55 в Казахстане зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 2, Акмолинской области - 10, городе Нур-Султан - 5.
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По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 897 случаев регистрации коронавируса, из них:
- В Нур-Султане - 238;
- Алматы - 145;
- Карагандинской области - 65;
- Акмолинской области – 71;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области - 46;
- Шымкент - 38;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 11;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 9;
- Мангистауской области - 10;
- Кызылординской области - 116;
- Западно-Казахстанской области - 8;
- Туркестанской области - 36;
- Костанайской области - 3.