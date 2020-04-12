В Казахстане почти 900 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:55 в Казахстане зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 2, Акмолинской области - 10, городе Нур-Султан - 5.

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По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 897 случаев регистрации коронавируса, из них:

- В Нур-Султане - 238;

- Алматы - 145;

- Карагандинской области - 65;

- Акмолинской области – 71;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области - 46;

- Шымкент - 38;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 11;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 9;

- Мангистауской области - 10;

- Кызылординской области - 116;

- Западно-Казахстанской области - 8;

- Туркестанской области - 36;

- Костанайской области - 3.