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  12 апреля 2020
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В России новый антирекорд, за сутки коронавирусом заразились 2186 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зафиксированы 2186 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (1306 человек), Московской области (278), Санкт-Петербурге (69) и Мурманской области (61).

Всего по стране зафиксированы 15 тыс. 770 зараженных, из них скончались — 130, выздоровели — 1291.

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