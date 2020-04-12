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  12 апреля 2020
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В результате взрыва в жилом доме в Самарканде погибли трое

CentralAsia (UZ) -  В городе Каттакургане в Самаркандской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа. Погибли трое человек, четверо пострадали, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как сообщается, утром в 7:00 часов 12 апреля в одном из жилых двухэтажных домов в Каттакургане произошел взрыв газа. В результате частичного обрушения здания погибли трое граждан, еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома.

На месте происшествия работают спасатели.

2020-04-12 12.46.08

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