В результате взрыва в жилом доме в Самарканде погибли трое

CentralAsia (UZ) - В городе Каттакургане в Самаркандской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа. Погибли трое человек, четверо пострадали, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как сообщается, утром в 7:00 часов 12 апреля в одном из жилых двухэтажных домов в Каттакургане произошел взрыв газа. В результате частичного обрушения здания погибли трое граждан, еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома.

На месте происшествия работают спасатели.