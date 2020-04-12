Задержание журналистов в Казахстане: телеканал КТК выступил с заявлением

фото Ак Жайык

CentralAsia (KZ) - Представители телеканала КТК в Казахстане сделали официальное заявление о задержании журналистов телеканала во время съемок в больнице в Атырау, сообщает Tengrinews.kz.

Официальное заявление телеканала было опубликовано 12 апреля.

В нем говорится, что СМИ должны в полном объеме освещать все проблемы и болевые точки, с которыми сталкиваются сейчас как врачи и другие медработники, так и все службы, находящиеся на передовой.

«Знает ли руководство Оперативного штаба по обеспечению режима ЧП, что, помимо постановления главного санитарного врача, запрещающего фото и видеосъемку в медицинских учреждениях, отведенных под карантинные объекты, на территории Республики Казахстан также действуют Конституция и закон о СМИ, гарантирующие свободную деятельность СМИ и предусматривающие ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов?» - задаются вопросом на КТК.

Телеканал задает несколько вопросов руководству областного акимата, больницы и Департамента полиции.

«Почему врачи и медсестры Областной больницы не имели всей необходимой информации об эвакуации на карантин? Почему с требованиями объяснений им пришлось собраться во дворе больницы и привлечь к проблеме сотрудников республиканских СМИ? Почему на территории Областной больницы не были приняты соответствующие меры по ограничению доступа в запретную карантинную зону и где конкретно определена эта зона? Проводило ли руководство Областной больницы со своими сотрудниками хоть какую-то разъяснительную работу относительно изоляции в карантине части врачей и медсестер?» - спрашивает редакция КТК.

Полицейских, которые задержали журналистов, отправили на карантин. Однако неизвестной остается судьба других сотрудников органов внутренних дел, также находившихся на месте событий и наблюдавших за происходящим.

В отношении них также применена эта мера? По какому принципу было принято решение об изоляции на карантин части медперсонала? В это число попали только врачи и медсестры, имевшие непосредственный контакт с больными COVID-19? Как быть с их коллегами, которые имели контакт с ними? Все ли находившиеся 11 апреля 2020 года во дворе Областной больницы отправлены на карантин, говорится в сообщении.

11 апреля журналисты телеканала КТК в Атырауской области проводили съемку репортажа о событиях, происходящих в местной областной больнице. Работники медучреждения заявили, что их якобы закрывают на карантин в здании бывшего противотуберкулезного диспансера в Махамбетском районе.

«Прибыв на место событий, собственный корреспондент КТК Бекен Алирахимов и телеоператор Манас Шарипов беспрепятственно прошли во двор больницы, где собралась группа медработников. Прохождению на территорию медучреждения не препятствовали ни охрана, ни сотрудники органов внутренних дел, находившиеся на месте событий. Кроме того, отсутствовали какие-либо ограждения и предупредительные знаки, свидетельствующие о том, что двор больницы является закрытой карантинной зоной», - сказали в редакции КТК.

Журналисты КТК имели при себе все необходимые документы для осуществления профессиональной деятельности. После записи интервью с медиками и съемок происходящего на место событий прибыл еще один наряд полиции.

«Они заявили, что сотрудники КТК незаконно проникли в карантинную зону и должны последовать за ними в департамент полиции для дачи объяснений. Сотрудники КТК выполняли требования полицейских. Врачи и медсестры при этом выражали свое возмущение происходящим и требовали объяснений от полиции», - добавили в телеканале.

Отмечается, что в полицейском участке журналисты в письменном виде дали все объяснения. После этого их отправили на карантин, так как, по словам полицейских, они находились в запретной зоне и контактировали с медиками, которые в свою очередь общались с зараженными коронавирусом.

Позже оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области сообщил следующее:

«Представители СМИ незаконно вторглись в карантинную зону. В отношении журналиста и телеоператора составлен административный материал по статье 476 КоАП «Нарушение режима ЧП». Кроме того, вышеуказанные лица нарушили пункт 31 постановления главного санитарного врача под номером 30 от 1 апреля 2020 года. Документ запрещает фото и видеосъемку в медицинских учреждениях, отведенных под карантинные объекты».