В Узбекистане полностью выздоровели от коронавируса 66 человек

CentralAsia (UZ) - Минздрав Узбекистана сообщил о выздоровлении еще нескольких пациентов с коронавирусной инфекцией. Они лечились в Ташкенте, в Бухарской областной инфекционной больнице, еще один пациент — в инфекционной больнице Хорезмской области.

Как отмечается в сообщении Минздрава, несколько человек выписаны 12 апреля из НИИ вирусологии в Ташкенте. Двое других выздоровевших (один из Андижана, второй из Ташкентской области) прибыли в Бухару из Турции. У них была диагностирована коронавирусная инфекция 26 марта. Двое других граждан, жители Ферганы, прибыли в Бухару чартерным рейсом из России.

Еще один пациент, 32-летний житель Сурхандарьинской области, проходивший лечение в инфекционной больнице Хорезмской области, тоже полностью выздоровел.

Все пациенты были направлены в реабилитационный центр.

Общее количество выздоровевших в Узбекистане — 66 человек.