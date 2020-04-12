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  12 апреля 2020
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Премьер Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого был обнаружен коронавирус, выписан из лондонской больницы Сент-Томас, сообщает Reuters.

По данным агентства, Джонсон продолжит восстановление в своей загородной резиденции Чекерс.

Он был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, когда его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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