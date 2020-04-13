В Намангане населению разрешили выходить в магазин только раз в день

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CentralAsia (KZ) - В Намангане власти ужесточили карантинный режим. Выходить из дома разрешили только один раз в день не дальше 100 метров от дома.

Начиная с 13 апреля жителям Намангана можно выходить на улицу только один раз в день в магазин или аптеку в радиусе 100 метров от дома. Кроме того, полностью останавливается движение автотранспорта. Об этом сообщила администрация Наманганской области.

Согласно решению специальной комиссии, населению Намангана разрешается, в порядке исключения, только один раз в день посещать торговые точки в пределах 100 метров от дома и покупать предметы первой необходимости - продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности.

Во время этих ограничений будут продолжать работать продуктовые магазины, аптеки, а также дехканские рынки. Во всех махаллях будут организованы мобильные продовольственные ярмарки.

Сообщается, что нарушители порядка будут привлекаться к административной ответственности и оштрафованы в размере 3 до 5 (70-115 долларов США), а должностные лица – от 10 до 15 базовых расчётных величин (230-345 долларов США).