Антивирусный бейджик. Депутаты парламента Монголии могли стать жертвами мошенничества

CentralAsia (MNG) - Антивирусный бейджик — это чистое мошенничество, - сказал вируслог и иммунолог Ариан Дэвисон. Он добавил, что этот бейджик не имеет никакого защитного свойста.

По информации thairesidents.com, в Таиланде было обнаружено большое количество контрафактной продукции, и власти этой страны обеспокоены тем, что люди перестали пользоваться масками, дезинфицирующими средствами для рук и мыть руки из-за этого мошеннического, так называемого антивирусного бейджика, или «блокатор вирусов» в виде бейджика.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, также подвергся критике со стороны некоторых российских граждан в знак того, что представитель Кремля не осведомлён.

На вопрос о способности «блокаторов вирусов» предотвращать коронавирусную инфекцию директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу сказал: «Маски являются одним из ключевых факторов, препятствующих распространению коронавируса». Он не верит в чудодействие этого антивирусного бейджика.

Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар и депутаты С.Бямбацогт и М.Оюунчимэг носили этот бейджик на заседаниях, полагая, что это может защитить их от коронавирусной инфекции. Возможно, что они стали жертвами мошенничества.