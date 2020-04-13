В Китае за сутки 108 человек заразились коронавирусом

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 108 случаев заражения коронавирусом.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, из 108 новых случаев 98 – ввозные, остальные 10 – локальные: 7 в провинции Хэйлунцзян, 3 – в южной провинции Гуандун.

Общее количество зараженных в Китае достигло 82,1 тыс. человек, из них скончались 3341 пациент, из них двое за последние сутки.

На 13 апреля число зараженных коронавирусом в мире составляет 1,8 млн, скончались — 114,2 тыс. пациентов.