Торговое представительство США окажет содействие в процессе вступления Узбекистана в ВТО

К.Уилсон

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках вступления РУз во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана проведена видеоконференция с помощником Торгового представителя США по делам Южной и Центральной Азии К.Уилсоном, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе мероприятия американской стороне была предоставлена информация о текущем состоянии процесса присоединения республики к ВТО и статусе подготовки необходимых документов, - сообщили 12 апреля в министерстве.

К.Уилсон подтвердил готовность американской стороны оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в данном процессе. Было достигнуто общее понимание о необходимости ускоренного продвижения прорабатываемых инициатив вопреки текущей эпидемиологической обстановке.

По мнению американской стороны, период пандемии коронавируса и связанной с этим отмены мероприятий в штаб-квартире ВТО в Женеве до конца апреля т.г. может быть использован узбекской стороной как возможность для более тщательной и качественной подготовки к 4-му заседанию Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО и предстоящим переговорам с ее странами-членами.

Стороны также договорились продолжить прямой диалог с регулярным проведением аналогичных видеоконференций с целью эффективной организации всех мероприятий в процессе вступления республики в ВТО, что позволит прорабатывать вопросы повестки более интенсивно и оперативно.