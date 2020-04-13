В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:00 в Казахстане зарегистрированы еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 1 случай, городе Алматы - 7, городе Нур-Султан - 2.

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Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтвержден 961 случай регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 253;

- Алматы - 172;

- Карагандинской области - 65;

- Акмолинской области – 71;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области - 46;

- Шымкент - 38;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 21;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 10;

- Мангистауской области - 10;

- Кызылординской области - 119;

- Западно-Казахстанской области - 9;

- Туркестанской области - 43;

- Костанайской области - 3.