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  13 апреля 2020
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Узбекистан отправил в Беларусь самолет с масками и защитными средствами (видео)

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан отправил в Беларусь самолёт с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом, сообщила Белта.

По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения. Военный борт ИЛ-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля.

Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.

По последним данным, в Беларуси насчитывается 2578 случаев коронавируса, 26 человек погибли.

В Узбекистане зафиксировано 865 случаев коронавируса, 66 человек выздоровели, 4 пациентов скончались.

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