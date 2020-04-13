В Монголии у гражданина, приехавшего из России, был диагностирован коронавирус. Всего зараженных — 17
- Монголия, происшествия
- 9:48, 13 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии на 13 апреля зарегистрирован 17-й случай коронавируса. Гражданин приехал из России.
На очередном брифинге оперштаба Минздрава страны директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
11 апреля Монголия эвакуировала 281 человек из РФ, через КПП Алтанбулаг. У одного из них была обнаружена коронавирусная инфекция после повторного анализа.
Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 17.
На сегодняшний день четверо из них были выписаны из больницы после полного выздоровления.