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  13 апреля 2020
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В Монголии у гражданина, приехавшего из России, был диагностирован коронавирус. Всего зараженных — 17

CentralAsia (MNG) -  В Монголии на 13 апреля зарегистрирован 17-й случай коронавируса. Гражданин приехал из России.

На очередном брифинге оперштаба Минздрава страны директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

11 апреля Монголия эвакуировала 281 человек из РФ, через КПП Алтанбулаг. У одного из них была обнаружена коронавирусная инфекция после повторного анализа.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 17.

На сегодняшний день четверо из них были выписаны из больницы после полного выздоровления.

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