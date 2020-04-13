В Италии и Франции снижается смертность от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Италии и Франции, в двух европейских странах, которые больше всех пострадали от коронавируса, снижается смертность от коронавируса, сообщает Аль-Джазира.



По данным, агентства гражданской защиты Италии, с 19 марта было зарегистрировано самое низкое количество случаев смерти от коронавируса, за последние 24 часа был зарегистрирован 431 смертельный исход по сравнению с 619 за предыдущие сутки.

А Франция сообщила о 315 случаях смерти за минувшие сутки по сравнению с 345 днем ​​ранее.

В понедельник состоится выступление президента Франции Эммануэля Макрона, где станет известно о том, будет ли продлен карантин в стране.



По данным Университета Джона Хопкинса, на 13 апреля во всем мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, умерли более 114 тыс.