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  13 апреля 2020
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В Италии и Франции снижается смертность от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Италии и Франции, в двух европейских странах, которые больше всех пострадали от коронавируса, снижается смертность от коронавируса, сообщает Аль-Джазира.

По данным, агентства гражданской защиты Италии, с 19 марта было зарегистрировано самое низкое количество случаев смерти от коронавируса, за последние 24 часа был зарегистрирован 431 смертельный исход по сравнению с 619 за предыдущие сутки.

А Франция сообщила о 315 случаях смерти за минувшие сутки по сравнению с 345 днем ​​ранее.

В понедельник состоится выступление президента Франции Эммануэля Макрона, где станет известно о том, будет ли продлен карантин в стране.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 13 апреля во всем мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, умерли более 114 тыс.

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