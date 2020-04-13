В Туркменистане разрабатывается система GPS-мониторинга транспорта

CentralAsia (TM) - Агентство «Туркменавтотранспорт» планирует создать информационную базу местных, прибывающих из-за рубежа и следующих транзитом автотранспортных средств, осуществляющих транспортные услуги как на территории Туркменистана, так и на международных маршрутах. Об этом сообщил на заседании правительства курирующий транспортный комплекс вице-премьер Байрамгелди Овезов.

Установленные на транспорте устройства GPS позволят определять географические координаты движущихся автомобилей. А затем эти данные можно будет использовать различным образом, например, для отслеживания маршрута движения или определения его протяжённости, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Проект намечено осуществить постепенно. На первом этапе цифровые трекинговые системы будут установлены на курсирующие в Ашхабаде и велаятах пассажирские автобусы и легковые такси, что позволит вести мониторинг их местоположения, скорости перемещения и соблюдения графика движения, расхода горючего, затраты времени на технические операции и так далее.

На втором этапе цифровым отслеживанием будет обеспечен грузовой транспорт, передвигающийся по территории Туркменистана. На третьем – осуществляющие международные перевозки отечественные автотранспортные средства, что даст возможность контролировать их передвижение, оформлять электронные разрешения на пересечение границ. Также будут созданы электронная автотранспортная карта и централизованная информационная база, куда войдут все сведения о прибывающем и следующим транзитом зарубежном автотранспорте.

Реализацию проекта планируется осуществить до 1 октября 2020 года.