В США и Канаде среди выходцев из Узбекистана начали сбор средств для родины на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - На платформе «Go Fund Me» выходцы из Узбекистана в США и Канаде начнут собирать денежные средства, которые будут перечислены на специальный счет Общественного фонда «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» на борьбу с коронавирусом.

По инициативе посольства Узбекистана в Вашингтоне и Генерального консульства в Нью-Йорке, на прошлой неделе прошла встреча в формате видеоконференции с лидерами и активистами диаспоральных организаций узбекистанцев, проживающих в США и Канаде.

Как сообщает пресс-служба МИДа, мероприятие впервые прошло с участием представителей всех общин в США и Канаде, включая руководителей «Туркестано-Американской ассоциации» (шт.Нью-Джерси), Конгресса бухарских евреев США и Канады (г.Нью-Йорк), «Ассоциации Узбекистанцев в Америке» (г.Вашингтон), «Узбекского общества в г.Атланте» (шт.Джорджия), «Узбекско-Американской Ассоциации в Чикаго», Узбекско-Американской ассоциации Ватандош, «Узбекского Общественного Центра в заливе Сан-Франциско», «Общества узбекистанцев в Питтсбурге», Общества «Узбек Махалла» в городе Сиэтл, «Содружества узбекистанцев в Большой Филадельфии», диаспоральной организации «Mahalla USA» (г.Нью-Йорк).

В ходе мероприятия обсуждены вопросы запуска благотворительной акции по сбору денежных средств, направленной на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Узбекистане, работникам системы здравоохранения, вовлеченным в борьбу с COVID-19, а также на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, строительство, реконструкцию и ремонт медицинских учреждений, оказание необходимой помощи социально-уязвимым слоям населения.

Во время онлайн-конференции инициировано поддержать усилия правительства Узбекистана по борьбе с пандемией и помочь со сбором финансовых средств на цели Общественного фонда «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» («Милосердие и здоровье Узбекистана»).

Данная инициатива была всецело поддержана лидерами диаспоральных организаций. Как отметил глава «Туркестано-Американской ассоциации» Абдулла Ходжа, «узбекские соотечественники в США не могут оставаться в стороне и бездействовать, когда народ Узбекистана проходит через серьезные испытания».

По итогам видеоконференции принято совместное обращение дипломатических учреждений и диаспоральных организаций к соотечественникам, а также дан старт благотворительной акции на широко распространенной в США специализированной платформе «Go Fund Me» для аккумулирования денежных средств соотечественников и друзей Узбекистана. Акция будет проходить под лозунгом «Биз Узбекистонга бефарк эмасмиз» (Нам не безразличен Узбекистан). Вырученные средства будут перечислены на специальный счет Общественного фонда «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик».