Президент Турции Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии

CentralAsia (KG) - Президент Турции Тайип Эрдоган не удовлетворил прошение об отставке главы МВД страны Сулеймана Сойлу, о которой министр объявил после критики в свой адрес из-за введения в стране комендантского часа. Об этом сообщает РИА новости.

Турецкое министерство внутренних дел поздно вечером в пятницу сообщило, что в связи с пандемией коронавируса объявляется запрет выхода на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Представители основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции раскритиковали это решение, так как внезапное уведомление о нем вызвало большое скопление людей в очередях перед продуктовыми магазинами и повысило угрозу распространения коронавируса.

«Отставка Сойлу не принята президентом, министр продолжит свою работу», - сообщила администрация президента Турции.

Сейчас в Турции почти 57 тыс. зараженных CJVID-19, 1198 человек умерли.