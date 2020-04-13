В Казахстан прибыла гуманитарная медицинская помощь из Польши (фото)

CentralAsia (KZ) - В Казахстан прибыла гуманитарная медицинская помощь из Польши, сообщает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы МИД Казахстана, 13 апреля из Польши чартерным рейсом авиакомпании SCAT прибыла очередная партия гуманитарного груза.



Груз состоит из 100 тыс. многоразовых защитных масок польской компании Wipasz, а также ноутбуков для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских.



С 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ.

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фото: МИД РК