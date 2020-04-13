ЕС и Всемирный банк поддерживают усилия Монголии по устранению воздействия COVID-19

CentralAsia (MNG) - Европейский союз и Всемирный банк будут переориентировать использование 680 000 евро (примерно $ 743716) в рамках проекта «Усиление управления в Монголии», финансируемого Европейским союзом, для поддержки усилий правительства по реагированию на чрезвычайную ситуацию, вызванную COVID-19, и по смягчению его воздействия на краткосрочный и среднесрочный.

Перераспределение средств позволит Министерству финансов принять более целенаправленные своевременные меры для смягчения воздействия COVID-19, такие как оценка потенциального воздействия пандемии на экономику; планирование и мониторинг фискальных ресурсов; и лучшее отслеживание распределения и расходов на меры реагирования.

«Министерство финансов является одним из ключевых участников усилий правительства Монголии по реагированию на COVID-19 не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Мы готовы поддержать Министерство и правительство в их усилиях по решению проблем макроэкономического управления и управления государственными финансами, вызванных воздействием COVID-19», - сказал глава представительства Европейского союза в Монголии, посол Траян Христеа.

«Своевременная техническая помощь поможет Министерству финансов в разработке и реализации адекватных чрезвычайных мер, которые учитывают местные условия и учитывают передовой международный опыт», - сказал Андрей Михнев, руководитель представительства Всемирного банка в Монголии, сообщает ВБ на своем официальном сайте World Bank Group.

Проект «Усиление управления в Монголии», финансируемый из Целевого фонда ЕС совместно с Всемирным банком, с 2018 года поддерживает усилия правительства по улучшению налоговой дисциплины, управлению государственными финансами, а также прозрачности и подотчетности в целях усиления управления в Монголии.

Благодаря грантовому финансированию Европейского Союза в размере 4,8 млн евро, (примерно $5,3 млн) проект оказывал техническую помощь Министерству финансов, Фискальному совету и Монгольскому государственному контролю для реализации приоритетных действий в государственной стратегии и плане действий по управлению государственными финансами (2018–2022 годы).