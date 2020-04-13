Президент и чиновники Эквадора на фоне ситуации с коронавирусом вдвое сократили свою зарплату

CentralAsia (CA) - Зарплата руководства и чиновников Эквадора будет сокращена на 50% на фоне ситуации с коронавирусом в стране, сообщил президент Ленин Морено в Твиттере.

«Я принял решение сократить на 50% ежемесячную заработную плату президента, вице-президента, министров и вице-министров. Также это сделают все чиновники и парламентарии», - написал он.

На 13 апреля в Эквадоре зарегистрированы 7466 случаев заражения коронавирусом, 333 — скончались.