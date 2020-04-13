Семья турецкого посла находится в изоляции НИЦИЗ Монголии

CentralAsia (MNG) - На очередном брифинге оперштаба Минздрава Монголии директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о положении больных коронавирусной инфекцией в изоляции в больнице.

По его словам, семья турецкого посла изолирована в НИЦИЗ, состояние членов семьи стабильное.

«Семьи дипломатов имеет право приехать в Монголию. В этом контексте семья турецкого посла прибыла рейсом из Сеула. Они были немедленно доставлены в больницу, как только они прибыли в соответствии с правилами чрезвычайной ситуации. В посольстве Турции не было организовано самоизоляции, так как не было установлено никаких контактов с их семьями», - сказал он.