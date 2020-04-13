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  13 апреля 2020
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В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лиц, переболевших коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лица, переболевшего COVID-19 или находящегося на карантине, сообщили в Оперштабе при Кабмине.

Теперь за посягательство на его честь и достоинство, за распространение сведений о его личной жизни устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов (около 950 долларов США).

Если после применения административного взыскания противоправный поступок будет совершен повторно, виновнику предъявят штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2,3 тыс. долларов США) или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

Кроме того, если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов (4,7 тыс долларов США) или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

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