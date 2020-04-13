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  13 апреля 2020
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Индекс самоизоляции в городах Узбекистана начали отображать в Яндекс

CentralAsia (UZ) -  Поисковая система Яндекс начала показывать уровень самоизоляции жителей крупных городов Узбекистана. Для этого аналитики компании рассчитали специальный индекс, который имеет 5-бальную шкалу.

Чем выше балл, тем больше людей соблюдают самоизоляцию. Индекс отображается на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах.

Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений Яндекса в Узбекистане. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

На странице проекта можно посмотреть данные по крупным городам страны, а также гистограмму по дням для Ташкента, Самарканда, Бухары и Ферганы. Там же можно сравнить города по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день.

Как показывает статистика использования приложений Яндекса, узбекистанцы стали реже появляться на улице примерно с 16 марта. С этого периода в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в учебные заведения и в офисы.

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